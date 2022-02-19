مغادرة رئيس أوكرانيا البلاد مع

2022/02/19 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الرئيس الأمريكي، جو بايدن على نية الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلنسكي مغادرة البلاد للمشاركة بمؤتمر في مدينة ميونخ الألمانية مع توقع واشنطن "غزو وشيك" لروسيا.

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