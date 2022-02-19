صحيفة رسمية: حكومة الكاظمي أخفقت بتحقيق التوازن الاقتصادي

2022/02/19 | 09:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نشرت صحيفة “الصباح” الرسمية، السبت، تقريرا عن ازمكة سعر صرف الدولار والدعوات لعودته الى سعر الصرف السابق، مشيرة الى أن حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي أخفقت بتحقيق التوازن الاقتصادي.وقال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي في تصريح أوردته الصحيفة واطلعت عليه /المعلومة/، إن “دعوات البرلمان لخفض سعر الصرف هي دعوات سياسية بعيدة عن المهنية […]

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