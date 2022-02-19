محلياً.. الدولار يواصل الانخفاض لليوم الثاني توالياً

2022/02/19 | 09:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضاً جديداً في الاسواق المحلية.وقال مراسل ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت اليوم، 147000 دينار لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146500 ديناراً لكل 100 دولار.يشار الى ان اسعار صرف الدولار سجلت يوم أمس الجمعة انخفاضا طفيفا امام الدينار العراقي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محلياً..



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