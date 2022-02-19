2022/02/19 | 09:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، العثور على مضافتين لتنظيم داعش خلال عملية أمنية في محافظة صلاح الدين.

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وذكر إعلام الحشد في بيان تلقى ناس" نسخة منه، (19 شباط 2022)، أن "قوة من اللواء 43 في قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي عثرت على مضافتين لداعش بعملية أمنية بمحافظة صلاح الدين".

وأوضح البيان أن "العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة جنوب قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، حيث عثرت على المضافتين وكانتا تضمان مواد غذائية ولوجستية، حيث تم تدميرها بالكامل".

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