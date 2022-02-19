ممثل المرجع السيستاني يصل محافظة البصرة

2022/02/19 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ممثل المرجعية الدينية العليا

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة، اليوم السبت، الى محافظة

البصرة.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان الشيخ

عبد المهدي الكربلائي وصل الى محافظة

البصرة لغرض متابعة

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