الصناعة توضح بشأن تصنيع العلامات المرورية وأرقام السيارات

2022/02/19 | 10:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، استعدادها التام لتجهيز كافة العلامات المرورية وفق التوقيتات الزمنية المحددة، مبينة عدم وجود تنسيق مع مديرية المرور العامة بشأن تصنيع أرقام السيارات.وقال إعلام وزارة الصناعة، في تصريح صحفي، إن “معمل العلامات المرورية التابع الى الشركة العامة للصناعات الفولاذية هو المعمل الوحيد في العراق الذي يختص في تصميم […]

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