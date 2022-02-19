عمليات بغداد تفتح طريقاً مغلق لإكثر منذ 8 سنوات

2022/02/19 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، افتتاح طريق مغلق منذ 8 سنوات لدواع امنية.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “على ضوء المناشدات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي وللحد من الزحامات والتخفيف عن كاهل المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، افتتح الجهد الهندسي /قيادتنا شارع الشيخ ضاري في زقاق (٣، […]

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