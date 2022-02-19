نائب: أعضاء البرلمان لن يحضروا جلسة استضافة وزير المالية

2022/02/19 | 10:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو مجلس النواب عارف الحمامي، السبت، أن استضافة هيئة رئاسة البرلمان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لن يحضرها النواب لعدم وجود جدول أعمال جلسات حالياً، مؤكدا أن الجلسة ستكون تداولية.وقال الحمامي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “النواب مع خفض سعر الصرف وعلى الجميع أن يدعم هذا الاتجاه”، مبيناً […]

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