بعد اسبوع دامي.. سجلات محافظة عراقية بدون وفيات كورونا

2022/02/19 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاكدت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، عدم تسجيل اي حالة وفاة بفيروس كورونا بعد اسبوع دامي.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "فرق ديالى الصحية لم تسجل اي حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية بعد اسبوع هو الاكثر دموية بحالات الوفيات وسجل رقم غير مسبوق وهو 13 حالة وفاة بسبب مضاعفات الاصابة".

واضاف، ان "90% من الوفيات هم لمرضى للاسف لم يتلقوا اللقاحات ويعانون من امراض مزمنة اخرى وكبار السن مؤكدا بان اجمالي الوفيات حتى اليوم بلغت569 حالة".

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