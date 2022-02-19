انتحار فتاة شنقا داخل منزلها شمال ذي قار

2022/02/19 | 10:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … افاد مصدر امني، السبت، بانتحار فتاة تبلغ من العمر 19 عاما شنقا داخل منزلها شمالي محافظة ذي قار.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “فتاة تبلغ من العمر 16 عاما أقدمت على الانتحار شنقا داخل غرفتها في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار”.واضاف المصدر ان “الفتاة انتحرت بشنق نفسها بواسطة حبل […]

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