التميمي يتحدث عن مشروع قانون حجب المواقع الاباحية في العراق

2022/02/19 | 10:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، عن مشروع قانون حجب المواقع الاباحية في العراق، موضحا اسباب التشريع.وقال التميمي في إيضاح، ورد لوكالة ايرث نيوز، “يمكن أن يكون الحجب لهذه المواقع بقرار من مجلس الوزراء أو لجنة عليا ممثلة بها هيئة الإعلام أو وزارة الاتصالات، او بتشريع قانون من البرلمان والأسباب الموجبة […]

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