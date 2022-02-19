عمليات بغداد: اعادة فتح شارع مغلق منذ 8 سنوات في اليرموك

2022/02/19 | 10:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افتتحت مفارز الجهد الهندسي التابعة لقيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، شارعا مغلقا في منطقة اليرموك بجانب الكرخ من العاصمة.وقالت عمليات بغداد في بيان، إنه “على ضوء المناشدات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي وللحد من الزحامات والتخفيف عن كاهل المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، افتتح الجهد الهندسي/قيادتنا شارع الشيخ ضاري في زقاق […]

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