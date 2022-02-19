2022/02/19 | 10:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضت فترة بعيدة جدا منذ آخر مرة بكيت فيها خلال مشاهدتي مسلسلا عربيا.أعتقد أن الأعمال التي تلامس حياتنا بشكل مباشر أصبحت قليلة العدد، وحتى المتاح منها، بات يركز على الأبعاد البصرية الباهرة والدراما والإثارة.

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