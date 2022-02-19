حكومة الكاظمي تسجل أسوأ عام في حماية المنتج الوطني

2022/02/19 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت وزارة الصناعة، السبت، أنَّ 2021 كان أسوأ الأعوام بالنسبة لحماية المنتج الوطني بسبب التطبيق الضعيف للقوانين المتعلقة بهذا الجانب، فيما نوَّهت بتوقف 35 مصنعاً حتى الآن نظراً لأنَّ تأهيلها يعد عملية غير مربحة لتقادمها مع عدم وجود رغبة باستثمارها.وقال مدير الدائرة الفنية في الوزارة ناصر إدريس مهدي المدني في تصريح أوردته صحيفة […]

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