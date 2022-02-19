لاسباب مجهولة.. تسجيل حالتي انتحار في ديالى وذي قار

2022/02/19 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت محافظتا ديالى وذي قار، اليوم السبت، حالتي انتحار لفتاتين ولاسباب مجهولة.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “فتاة تبلغ من العمر 19 عاما أقدمت على الانتحار شنقا داخل غرفتها في قرية الحويش (20 كم شمال غرب بعقوبة) لأسباب غامضة”.وعلى صعيد متصل، أشار المصدر، إلى أن “فتاة تبلغ من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاسباب مجهولة..



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