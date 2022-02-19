الهومليس يعرفون العشق أيضا - دينا سليم حنحن

2022/02/19 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن الهومليس يعرفون العشق أيضا، عشق القراءة.في المكتبة العامة، تجد فئة المشردين وقد احتلت الطاولات في المكتبات.يتناولون مساء، على الطريق، وجبة عشاء تقدمها الكنائس لهم بالتزامن.يشترط عليهم الاستحمام كل يوم، خصصت لهم مغاسل داخل أجمل الحدائق في المدينة، مزوّدة بصندوق خاص، تُجمع داخله الإبر بعد استخدامها، حتى لا تنتقل أي عدوى من شخص إلى آخر.توجد جمعيات خيرية مدعومة، تقدم لهم الماء ......





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