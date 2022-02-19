الأدب الشعبي والسلطة السياسية - فهد المضحكي

2022/02/19 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي يحكى أنه في قديم الزمان وحين كان فساد السلطات يستبد بالجماهير تاركًا إياهم يضيقون ذرعا بالأوضاع الداخلية المتجسدة في الظلم والفقر، كان الناس يلجأون إلى الحكايات والمواويل الشعبية لتسكين أوجاعهم ومن خلقوا من مخيلتهم الشعبية أبطال السير الملحمية الذين جسدت شخصياتهم دور المقاومة لفساد السلطة، وقد اندرجت تلك السير الملحمية تحت بند الأدب الشعبي، والحقيقة أن أبطال تلك السير لم يكونوا خيالين ولكن الشعب ه ......





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