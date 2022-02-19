قتلى وجرحى بحادث انقلاب حافلة سياحية في تركيا

2022/02/19 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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لقي 5 أشخاص مصرعهم اليوم السبت، نتيجة انقلاب حافلة سياحية في مدينة قونية التركية.

وأفادت وسائل اعلام تركية، بأن 26 شخصا أصيبوا خلال الحادث، الذي حصل في الكيلومتر 50 من طريق "قونية - أق سراي" السريع، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفيات.

واشارت الى انه بناء على الإخطار، تم إرسال العديد من عناصر الشرطة وفريق من خدمة الطوارئ إلى موقع الحادث.

المصدر: وسائل اعلام تركية

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