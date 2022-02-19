2022/02/19 | 10:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم السبت، (19 شباط 2022)، بحسب رصد مختصين، فيما يشار إلى أن الأسعار غير مستقرة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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بغداد - بورصة الكفاح

146,700

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السعر التقريبي في صيرفات بغداد

شراء

145,500

بيع

147,000

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البصرة - بورصة

146,250

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النجف - بورصة

146,600

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الموصل - بورصة

147,100

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الدولار تسجل انخفاضاً في السوق العراقية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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