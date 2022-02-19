أزمة أوكرانيا تخرج الاستخبارات البريطانية

2022/02/19 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت الأزمة في أوكرانيا الضوء على جهاز الاستخبارات البريطاني (mi6) الذي "اعتاد على العمل في الظل"، بعد تصريحات مسؤولين بريطانيين اعتمادا على معلومات استخبارية، وفقا لصحيفة "الغارديان".

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