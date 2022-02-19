التيار الصدري: سماسرة تستجدي عدم استضافة وزير المالية في البرلمان

2022/02/19 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في التيار الصدري، جواد

الشهيلي، وجود "سماسرة تستجدي" عدم

استضافة وزير المالية علي عبد الأمير

علاوي، تحت قبة البرلمان.

وقال الشهيلي في تغريدة له عبر تويتر،

"عبد الأمير علاوي، فعلاً أنت من

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