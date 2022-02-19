القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة في ديالى

2022/02/19 | 10:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على عشرة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان، إنه “تمكنت مفارز ودوريات من اقسام شرطة الخالص والمقدادية وجلولاء والمنصورية من القاء القبض على عشرة مطلوبين خلال الممارسات الامنية في عموم المحافظة خلال اليومين الماضيين”.وأضافت ان “من بين المتهمين […]

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