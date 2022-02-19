بالتزامن مع الزيارة الرجبية

2022/02/19 | 10:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قامت مفارز الجهد الهندسي التابعة لقيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بأعمال الصيانة لجسر الكريعات العائم وذلك بالتزامن مع زيارة الامام الكاظم (عليه السلام).وقالت عمليات بغداد في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تم اجراء اعمال الصيانة والادامة لجسر الگريعات العائم من قبل دائرة الطرق والجسور تزامناً مع اقتراب ذكرى الزيارة الرجبية لاستشهاد […]

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