“مكافحة الفساد”: بريطانيا تضم 10 مليارات دولار من أموال العراق المنهوبة

2022/02/19 | 10:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، السبت، عن وجود 10 مليارات دولار من أموال العراق المنهوبة في بريطانيا، مشيرا الى أن الدول تتهرب في تلبية المتطلبات لأنَّ هذه الأموال تم دمجها في الاقتصاديات الوطنية.وقال ياسين في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “أمام العراق إجراءات قانونية يجب أن يتخذها […]

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