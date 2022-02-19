نائب : قرار الاتحادية تصحيح لمسارات خاطئة في العملية السياسية

2022/02/19 | 10:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , السبت , قرار المحكمة الاتحادية بتسليم نفط الإقليم الى الحكومة الاتحادية هو جزء من عملية تصحيح المسارات الخاطئة للعملية السياسية لان المرحلة المقبلة مرحلة إصلاحات حقيقية , واصفا القرار بالشجاع والمهني .وقال الصيهود في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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