الكهرباء تتحدث عن المحطات التي تم انشائها مؤخراً لسد نقص الطاقة..هذه عيوبها

2022/02/19 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن عدد المحطات التي تم انشائها مؤخراً بموافقة وزارة النفط لتشغيل الطاقة الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "المحطات الغازية التي أنشأتها كانت بموافقة من وزارة النفط حيث أبدت موافقتها على بناء وإنشاء تلك المحطات منذ عام 2013".

وأضاف ان "المحطات التي تم انشائها تعمل على خمس انواع من الوقود افضله الغاز".

وأوضح موسى انه "في حال تشغيل تلك المحطات على النفط الخام فان ذلك سيتطلب استخدام مليون برميل من النفط، وهذا امر مكلف جداً، حيث سيتم استقطاعه من الكمية المقررة للتصدير عبر أوبك"، مبيناً ان "تشغيل تلك المحطات بهذه الطريقة سيقلل من كفاءتها، كما انه يتطلب إطفاء المحطة كل عشر أيام لغرض الصيانة".

ودعا موسى وزارة النفط الى "توفير الغاز رغم ان خطتهم الوقودية تصبو في سد نقص الغاز الذي يسهم في تشغيل المحطات".

هذا وتواجه وزارة الكهرباء سلسلة من الانتقادات لقيامها بإنشاء محطات غازية في وقت لايملك العراق الغاز الوطني الكافي لتشغيل تلك المحطات ما اعتبره البعض انه محابات ومجاملات لبعض الدول لغرض شراء الغاز منها.

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