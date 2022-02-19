القبض على 10 مطلوبين أحدهم وفق المادة 4 إرهاب

2022/02/19 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من إلقاء القبض على 10 مطلوبين في محافظة ديالى، أحدهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت شرطة المحافظة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارز ودوريات من اقسام شرطة الخالص والمقدادية وجلولاء والمنصورية، تمكنت من إلقاء القبض على 10 مطلوبين، أحدهم وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "عملية الاعتقال جاءت خلال الممارسات الامنية في عموم المحافظة خلال اليومين الماضيين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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