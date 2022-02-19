زعيم دونيتسك شرق أوكرانيا يعلن ’التعبئة العامة’: مخاوف الغزو الروسي في ذروتها

2022/02/19 | 11:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن زعيم "جمهورية" دونيتسك في شرق أوكرانيا السبت "التعبئة العامة" فيما بلغت المخاوف من غزو روسي ذروتها.

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وقال دينيس بوشيلين في تصريح عبر الفيديو بعدما حذّر مراقبون من "تصعيد كبير" بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على خط المواجهة، "أحضّ إخواني المواطنين في قوات الاحتياط على المجيء إلى مكاتب التجنيد العسكري.



لقد وقّعت اليوم مرسوم التعبئة العامة".

ويأتي هذا الاعلان بعدما أكد مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا السبت أن هناك "زيادة كبيرة" في انتهاكات وقف إطلاق النار بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية التي تقاتلهم منذ العام 2014 في شرق أوكرانيا، في نزاع أودى حتى الآن بحياة أكثر من 14 ألف شخص.

ويتهم زعماء غربيون روسيا التي نشرت قوات لها على الحدود الأوكرانية، بالتحضير لهجوم، فيما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن انه "مقتنع" بأن فلاديمير بوتين قرر غزو أوكرانيا.

وأكد بوشيلين أن قوات منطقته أحبطت هجمات شنتها كييف، على حد قوله، متّهما الجنود الأوكرانيون بمواصلة هجماتهم على المنطقة.

وأضاف "معا سنحقق النصر المنشود والضروري.



وسنحمي دونباس وكل الشعب الروسي".

ونفت كييف رغبتها في استعادة سيطرتها بالقوة على المناطق الانفصالية بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

"فرانس برس"

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