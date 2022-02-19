"نسبة مذهلة".. رياح عاصفة تولد 42٪ من الكهرباء في بريطانيا

2022/02/19 | 11:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتجت طاقة الرياح "نسبة مذهلة" تبلغ 42 في المئة من إجمالي الكهرباء في بريطانيا، الجمعة، بسبب العاصفة "يونيس"، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

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