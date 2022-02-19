تنويه لتفجير مسيطر عليه في بغداد

2022/02/19 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم

السبت، تنويهاً بشأن تفجير مسيطر عليه

لمخلفات عصابات داعش الإرهابية في

منطقة (الحرگاوي).

وقالت القيادة في بيان، ان "الجهد

الهندسي" لفرقة المشاة السابعة عشر ينفذ

تفجير م

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