انخفاض كبير باسعار الدولار وارتفاع الذهب في كربلاء

2022/02/19 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الاسواق المحلية

بكربلاء انخفاظاً كبيراً في اسعار صرف

الدولار، امام الدينار العراقي، اليوم

السبت، (19 شباط 2022).

وذكر مراسل وكالة نون الخبرية، ان سعر

بيع الدولار: 146.250 دينار لكل 100$، فيما

بل

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