خطة نيابية لمراقبة تشغيل عمالة الشركات النفطية في البصرة

2022/02/19 | 11:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … كشف النائب عن البصرة علي شداد الفارس، السبت، عن خطة عمل برلمانية ستقوم بها اللجان البرلمانية الرقابية لمراقبة سجلات الشركات النفطية العاملة في البصرة ضمن عقود جولات التراخيص النفطية فيما يخص نسبة تشغيل العمالة المحلية والاجنبية وفقا لقوانين جولات التراخيص النفطية.وقال الفارس في حوار إذاعي تابعته وكالة /المعلومة/، ان “لجان النفط والطاقة […]

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