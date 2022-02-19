2022/02/19 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على عشرة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت مفارز ودوريات من اقسام شرطة الخالص والمقدادية وجلولاء والمنصورية من القاء القبض على عشرة مطلوبين خلال الممارسات الامنية في عموم المحافظة خلال اليومين الماضيين”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم ارهابي..



القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة في ديالى first appeared on ايرث نيوز.

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