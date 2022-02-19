نائب : رفض علاوي المثول امام الزاملي دستوري

2022/02/19 | 11:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي , السبت , ان رفض مثول وزير المالية علي علاوي امام النائب الأول لرئيس مجلس النواب دستوري باعتبار الحكومة والوزراء مسؤولين امام مجلس النواب وليس امام الأشخاص, مبينا ان دعوة الزاملي كان من اجل الحرص الا انها لم تكتمل دستوريا .وقال الزيادي في […]

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