"مسلسل القنابل" مستمر وأحدث حلقاته منزل برلمانية في جنوب العراق

2022/02/19 | 11:20 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد شهود عيان اليوم السبت بأن مجهولين ألقوا قنبلة على منزل نائبة في البرلمان العراقي دون أن يسفر الهجوم عن إصابات.

وقال الشهود لكوردستان 24، إن الهجوم استهدف منزل النائبة نيسان زاير الصالحي في وقت متأخر من الليل في حي الدجين في بلدة سوق الشيوخ جنوب الناصرية.

وتنتمي الصالحي إلى "حركة امتداد" المنبثقة عن الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019 وعمت بغداد والجنوب، وفقاً لشبكة أخبار الناصرية.

وألحق التفجير أضراراً طفيفة في جدار المنزل وهشمت زجاج سيارة كانت مركونة بالقرب من المنزل.

ويأتي الهجوم تزامناً مع استهداف مماثل طال مكتب حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بلدة هيت الواقعة إلى الغرب من الرمادي.

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