في ثاني أيام مؤتمر ميونيخ.. مسرور بارزاني يعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين العالميين

2022/02/19 | 11:21 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين العالميين في اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وانطلق المؤتمر يوم أمس بمشاركة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة، وقد أجريا عدداً من اللقاءات على هامش أعمال المؤتمر.

وسيناقش رئيس الحكومة في لقاءاته، سبل تعزيز العلاقات التي تربط إقليم كوردستان بدول المنطقة والعالم على مختلف الصعد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المسائل المتعلقة بالأمن والاستقرار والسلام والجهود الدولية المبذولة لمحاربة الإرهاب في العراق.

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