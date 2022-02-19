الدولار يتراجع بعد

2022/02/19 | 11:21 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار الدولار في العراق اليوم السبت تراجعاً ملحوظاً بفعل تقارير تتصل بتصريحات منسوبة لوزير المالية علي علاوي.

وكان سعر الدولار يتراوح ما بين 147500 و14800 ألف دينار، إلا أن التراجع بلغ 146500 مرة واحدة في معظم الأسواق العراقية.

ويأتي هذا الانخفاض قبل اجتماع للبرلمان العراقي من المفترض أن يستضيف فيه وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي لبحث سعر الصرف.

ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر الصرف في إقليم كوردستان.

ويقول تجار العملة إن تراجع سعر الصرف يعود بالدرجة الأساس إلى "الشائعات العارمة" ظهرت بعد تصريحات منسوبة لوزير المالية رفض فيها الاجتماع مع البرلمان.

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