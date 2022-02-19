التجارة: سعر كيس الطحين انخفض الى 32 الف دينار

2022/02/19 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التجارة، السبت، عن تسجيل انخفاض بأسعار الطحين في الأسواق المحلية، مشيرة الى ان سعر كيس الطحين بلغ حاليا 32 الف دينار.وقالَ مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة محمد حنون في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدائرة نفذت بالتنسيق مع مديرية الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية جولات في […]

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