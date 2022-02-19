مدافع النوارس يسابق الزمن للتعافي من الإصابة

2022/02/19 | 11:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يسابق مدافع نادي الزوراء نجم شوان، الزمن للتعافي من الإصابة.وقال عضو الهيئة الادارية للزوراء عبد الرحمن رشيد لـ”ايرث نيوز” إن “لاعب الزوراء نجم شوان يواصل مرحلة التأهيل في نادي شباب الاهلي دبي تمهيدا لعودته الى الملاعب باشراف دكتور منتخب كرواتيا السابق”.وبين أن “شوان يسابق الزمن للتعافي من إصابته الخطيرة التي تعرض […]

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