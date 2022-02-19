محلل عسكري يشبه لـCNN بوتين بهتلر وصدام حسين إذا غزت روسيا أوكرانيا

2022/02/19 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبة الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، المحلل العسكري بشبكة CNN، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهتلر وصدام حسين وستالين إذا ما أقدم على غزو أوكرانيا.

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