2022/02/19 | 11:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت اعمالها بتحرير جثث الضحايا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ 3 وانتشال 4 جثث اثر حادث مروري في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ 3 وانتشال 4 جثث اثر حادث مروري في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).