البرلمان يخاطب وزير المالية للحضور ومناقشة 3 ملفات (وثيقة)

2022/02/19 | 11:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطب مجلس النواب وزير المالية، السبت، داعيا إياه للحضور في جلسة اليوم من أجل مناقشة موضوع تهريب العملة، وسعر الصرف فضلا عن تحكم بعض المصارف بمزاد العملة.

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وبحسب وثيقة تلقى "ناس" نسخة منها، (19 شباط 2022)، فقد خاطبت الأمانة العامة لمجلس النواب مكتب وزير المالية لاستضافة الوزير في جلسة اليوم بهدف مناقشة موضوع تهريب العملة، سعر الصرف، فضلا عن تحكم بعض المصارف بمزاد العملة.

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