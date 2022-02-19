وزير التربية: تخصيص 1000 قطعة ارض سيتم بناء مدارس عليها

2022/02/19 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التربية علي حميد الدليمي،

اليوم السبت، تخصيص 1000 قطعة ارض لبناء

مدارس عليها، فيما اشار الى ان الملاكات

الهندسية تمكنت خلال السنتين الماضيتين

من بناء 910 مدرسة بمختلف السعات

الدراسية واعادة

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