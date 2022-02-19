البنتاغون: 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية

2022/02/19 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول في البنتاغون أن أكثر من 40%

من القوات الروسية المحتشدة على حدود

أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، زاعما أن

مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها

روسيا في هذا البلد قد "بدأت".

وقال المسؤول طالبا عدم

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