بايدن: قرار رئيس أوكرانيا مغادرة بلاده قد لا يكون حكيما

2022/02/19 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن

قرار نظيره الأوكراني، فلاديمير

زيلينسكي، مغادرة بلاده وسط التوتر مع

روسيا "قد لا يكون حكيما".

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده في

البيت الأبيض: "إن لديه (زيلينسكي)

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