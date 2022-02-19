وزير الخارجية يؤكد على أهميّة أحترام دول الجوار لسيادة العراق

2022/02/19 | 11:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، على اهمية احترام دول الجوار لسيادة العراق واستقراره.وذكر بيان لوزارة الخارجية، إنه “التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع وزير الدفاع التركيّ خلوصي آكار، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ بدورته الـ 58 المنعقد في مدينة ميونخ الألمانيّة”.وأضاف انه “وبحث الجانبان أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين […]

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