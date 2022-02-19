في الضفة الغربية كما النقب يعود الصندوق القومي اليهودي لاستئناف دعم النشاطات الاستيطانية - مديحه الأعرج

2022/02/19 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 12/2/2022-إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانتحت يافطة التشجير يعود الصندوق القومي اليهودي لدعم نشاطات الاستيطان والتهويد بزراعة الأشجار في صحراء النقب مقدمة لمصادرة أراضي المواطنين وسط احتجاجات شعبية تقوم قوات الاحتلال بقمعها بعنف .



بنيامين نتنياهو غير بعيد عن التحريض على ذلك في محاولة لزعزعة الاستقرار الهش لحكومة نفتالي ب ......





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