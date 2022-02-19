الهجرة تحدد عاملين لانهاء ملف النزوح في كردستان

2022/02/19 | 11:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، أن عودة النازحين في مخيمات إقليم كردستان إلى مناطقهم الأصلية مرهونة باعتماد ميثاق عشائري واتفاق سياسي.وقالَ الوكيل الإداري للوزارة كريم النوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “إعادة الأسر النازحة مرهونة بتوفير الأمن في مناطق سكناها، إلى جانب حل النزاعات العشائرية التي تمنع أغلبها من العودة، فضلاً عن […]

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