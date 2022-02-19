2022/02/19 | 11:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… افاد مصدر نيابي، السبت، ببدء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ونائبه بشأن مناقشة سعر صرف الدولار داخل قبة مجلس النواب.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” مجلس النواب بدأ، باستضافة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ونائبه للمناقشة بشأن أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي”.وأضاف المصدر، ان طلب الاستضافة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء جلسة مناقشة واقع سعر الصرف في البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء جلسة مناقشة واقع سعر الصرف في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).