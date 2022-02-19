توتر في أوكرانيا.. الانفصاليون يعلنون التعبئة العامة وكييف تؤكد مقتل جندي

2022/02/19 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني، السبت، خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة.

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